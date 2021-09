Lanzamientos en streaming del 10 de septiembre

Nueva selección de lanzamientos en streaming, esta semana destacando los discos de Manic Street Preachers, LOW, Andrew W.K., The Vaccines, Colleen Green, Kacey Musgraves, Sleigh Bells, la reedición de “The Black Album” de Metallica, la colección de covers “The Metallica Blacklist“, el EP con canciones cantadas en maorí de Lorde, entre otros.

LP

Manic Street Preachers – “The Ultra Vivid Lament”

Low – “Hey What”

Andrew W.K. – “God Is Partying”

The Vaccines – “Back In Love City”

Colleen Green – “Cool”