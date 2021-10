Lanzamientos en streaming del 1 de octubre

Sting está en la previa a lanzar “The Bridge“, producción que conoceremos el próximo 19 de noviembre a través de los sellos A&M / Interscope / Cherrytree, y que hoy presenta un nuevo adelanto con la canción “Rushing Water“, cuyo videoclip (dirigido por Eric Ryan Anderson) puedes ver más abajo. Recordemos que anteriormente el ex frontman de The Police había presentado la canción “If It’s Love” como primer adelanto.

Este será el sucesor al álbum de versiones “My Songs” de 2019, conteniendo solamente material original interpretado por el artista junto al guitarrista Dominic Miller, además de otros músicos como Branford Marsalis y Josh Freese. Además de eso, la edición deluxe contendrá 3 bonus tracks, entre los que se encuentra un cover de Otis Redding.

Escucha el nuevo single a continuación: