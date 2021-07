Lanzamientos en streaming del 9 de julio

Mark Tremonti, guitarrista reconocido por su trabajo en Alter Bridge, acaba de anunciar los detalles de lo que será el nuevo disco de su proyecto Tremonti. El disco llevará por nombre “Marching In Time“, el que será publicado el próximo 24 de septiembre, siendo la quinta entrega de estudio del conjunto en su carrera.

Este disco será el sucesor de “A Dying Machine” de 2018, mostrando al conjunto en una constante exploración por distintos territorios sonoros en el hard rock y el metal. El primer adelanto será la canción “If Not For You“, que por ahora no tiene fecha de estreno, pero que llegará próximamente.

A continuación te dejamos los detalles del tracklist y portada de este LP.

Tracklist de “Marching In Time”: