Lanzamientos en streaming del 7 de mayo

Bobby Gillespie de Primal Scream y Jehnny Beth de Savages anunciaron hace un tiempo un larga duración colaborativo titulado “Utopian Ashes“, que llegará el próximo 2 de julio. Ahora, el dúo estrena un adelanto del disco, el segundo en concreto, con la canción “Chase It Down“, que puedes escuchar más abajo, o bien, ver el también recién estrenado videoclip que le sigue a “Remember We Were Lovers“, el primer single.

Cabe señalar que el disco cuenta con la participación de Johnny Hostile, pareja de Beth, en el bajo, mientras que el resto de los integrantes corresponden a Andrew Innes (guitarra), Martin Duffy (piano) y Darrin Mooney (batería), todos de Primal Scream.

Escucha el single, o mira el video, acá: