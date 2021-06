Lanzamientos en streaming del 4 de junio

Lo conocemos por su labor en Riverside, pero ahora se aventura en un disco solista. Nos referimos a Michał Łapaj, tecladista de la banda, quien anunció los detalles de su álbum como solista titulado “Are You There”, el que será publicado el próximo 18 de junio a través del sello Mystic. Además de los detalles, el músico presentó un adelanto con la canción “Flying Blind”, cuyo videoclip puedes ver más abajo.

Serán 10 canciones en total, entre piezas instrumentales y canciones completas, en donde el artista se acompañará de invitados como Mick Moss de la banda Antimatter, Bela Komoszyńska de Sorry Boys, y el baterista Artur Szolc, reconocido por su trabajo en Annalist y Inside Again.

A continuación te dejamos los detalles del disco.

Tracklist de “Are You There”: