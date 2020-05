Lanzamientos en streaming del 8 de mayo

La semana pasada comenzó oficialmente la serie “Lolla From The Vault“, donde en plena época de cuarentena, podremos ver algunos de los shows más importantes de la historia de Lollapalooza. Si hace unos días esto comenzaba con el set de The Strokes en Lollapalooza Chicago 2010, hoy continúa con otro más de la misma ciudad, pero esta vez trasladándose un año después al icónico show como headliners de Foo Fighters en 2011.

Esta es otra de una serie de presentaciones en donde se podrán revivir shows no solo de la versión norteamericana, sino que también de los festivales realizados en otras partes del mundo como Chile, Argentina, Brasil, Francia o Alemania. Cabe señalar que esta iniciativa reunirá dinero para beneficiar a CrewNation, obra impulsada por LiveNation para ir en ayuda de todos los trabajadores del área de los conciertos y festivales, ya que son principalmente los crew quienes se han quedado sin oportunidades laborales con la prohibición de los eventos en vivo.

Mira el video a continuación: