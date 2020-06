Lanzamientos en streaming del 5 de junio

Comienza junio y lo hace con varios discos muy esperados como el anticipado “RTJ4” de Run The Jewels, lanzado de manera anticipada esta semana, además del debut de Muzz, nueva banda de Paul Banks, frontman de Interpol. Junto a estos álbumes, se suman los nuevos trabajos de Hinds, No Age, Rolling Blackouts Coastal Fever, entre muchos otros discos. Otra de las sorpresas de esta semana es Father John Misty y su disco en vivo “Off Key in Hamburg“, el cual era un lanzamiento de caridad exclusivo a través de Bandcamp, pero finalmente hizo su arribo a las plataformas de streaming convencionales a principios de esta semana. Revisa esto, y más, en nuestra selección:

Run The Jewels – “RTJ4”:

Muzz – “Muzz”:

Hinds – “The Prettiest Curse”:

Rolling Blackouts Coastal Fever – “Sideways To New Italy”:

No Age – “Goons Be Gone”:

Modern Nature – “Annual”:

LA Priest – “GENE”:

Ängie – “Not Pushing Daisies”:

Dion – “Blues With Friends”:

Emery – “White Line Fever”:

Covet – “technicolor”:

Mt. Joy – “Rearrange Us”:

Sarah Jarosz – “World On The Ground”:

The Ghost Inside – “The Ghost Inside”:

Lithics – “Tower of Age”:

OHMME – “Fantasize Your Ghost”:

Momma – “Two of Me”:

16 – “Dream Squasher”:

Sonic Boom – “All Things Being Equal”:

Death Courier – “Necrotic Verses”:

Roxy Girls – “A Wealth of Information”:

Swampmeat Family Band – “Muck!”:

156/Silence – “Irrational Pull”:

Sanctifying Ritual – “Sanctifying Ritual”:

Ebonivory – “The Long Dream I”:

Westerman – “Your Hero Is Not Dead”:

Father John Misty – “Off-Key in Hamburg”:

SOHN – “Live with the Metropole Orkest”: