Lanzamientos en streaming del 31 de enero

Se acaba el mes de enero y llegan los lanzamientos en streaming de cada viernes, con nuevos discos de solistas como TORRES y Destroyer entre lo más destacado junto con el super proyecto Big Scenic Nowhere, donde convergen artistas como Nick Oliveri, Lisa Alley, Ian Graham, Alain Johannes, entre otros. Sumado a lo anterior, también llegan discos de Drive-By Truckers, y Theory Of A Deaman, junto con EPs a cargo de Wild Nothing, Liam Gallagher, y el chileno Nicolás Jaar con su alter ego A.A.L. (Against All Logic). Escucha todos estos trabajos a continuación:

Big Scenic Nowhere – “Vision Beyond Horizon”:

TORRES – “Silver Tongue”:

Destroyer – “Have We Met”:

Drive-By Truckers – “The Unraveling”:

Theory of a Deadman – “Say Nothing”:

Frances Quinlan – “Likewise”:

Lordi – “Killection”:

Wild Nothing – “Laughing Gas”:

A.A.L. (Against All Logic) – “Illusions of Shameles Abundance / Alucinao”:

Liam Gallagher – “Acoustic Sessions”: