Lanzamientos en streaming del 28 de febrero

Con una amplia variedad de estilos, llegan como cada semana los lanzamientos en streaming, este vez encabezados por un perdido álbum de Mondo Generator grabado en 2010, además de las nuevas entregas que traen artistas como Soccer Mommy, John Dolmayan de System Of A Down y su proyecto These Grey Men, Intronaut, Five Finger Death Punch, entre muchos otros. Continúa la lista con un álbum de covers a cargo del mítico James Taylor, junto con discos de Caribou, Four Year Strong, Real Estate, o el proyecto a cargo de Ty Segall bautizado como Wasted Shirt. Escucha la selección a continuación:

*Los enlaces de Spotify aparecerán una vez que la plataforma corrija un error de compatibilidad.

Mondo Generator – “Shooters Bible”:

John Dolmayan – “These Grey Men”:

Soccer Mommy – “color theory”:

Intronaut – “Fluid Existential Inversions”:

Five Finger Death Punch – “F8”:

Four Year Strong – “Brain Pain”:

Wasted Shirt – “Fungus II”:

Caribou – “Suddenly”:

Real Estate – “The Main Thing”:

James Taylor – “American Standard”:

Tycho – “Simulcast”:

Ratboys – “Printer’s Devil”:

The Secret Sisters – “Saturn Return”:

Jóhann Jóhannsson & Yair Elazar Glotman – “Last And First Men”: