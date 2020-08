Lanzamientos en streaming del 28 de agosto

El próximo 25 de septiembre, a través del sello Nuclear Blast Records, llegará el álbum número 14 de Kataklysm: “Unconquered“. Para seguir adelantándolo, la banda canadiense acaba de estrenar el segundo single con la canción “Underneath The Scars“, la cual se suma a la ya conocida “The Killshot” como parte de este nuevo trabajo del conjunto.

En cuanto al disco, fue grabado por Jean-François Dagenais en el JFD Studio de Dallas, Texas, y mezclado por Colin Richardson con ayuda adicional de Chris Clancy. La portada, en tanto, fue creada por Blake Armtrong, mostrando la tradicional figura que aparece en otros trabajos del conjunto como “In The Arms Of Devastation” (2006), “Prevail” (2008) y “Heaven’s Venom” (2010).

Revisa el single a continuación: