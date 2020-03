Lanzamientos en streaming del 27 de marzo

Un nuevo supergrupo llega al panorama musical, con diversos insignes del punk uniéndose en Fake Names, banda que incluye a personalidades como Brian Baker, guitarrista de Bad Religion y ex Minor Threat, Michael Hampton (ex guitarrista de S.O.A.), el bajista Johnny Temple de Girls Against Boys y Soulside, además de Dennis Lyxzén de Refused como vocalista, quienes publicarán su debut homónimo este próximo 8 de mayo.

Además, la banda estrenó la canción “Brick” como primer adelanto del LP, del cual también ya se dieron a conocer todos los detalles de su lanzamiento. Revisa a continuación el tracklist, portada, y primer sencillo de este disco.

Tracklist de “Fake Names”: