Lanzamientos en streaming del 26 de julio

Nuevos lanzamientos en streaming llegan finalizando la semana, con una gran variedad de regresos discográficos luego de algunos años sin material de parte de sus autores. Esto, porque tenemos nuevos álbumes de Kaiser Chiefs, Of Monsters And Men, Mini Mansions, y otros, además del recopilatorio de grandes éxitos de Spoon, o el nuevo EP de Lykke Li. A todo lo anterior, se le suma uno de los lanzamientos más esperados del año: “Live From The Artists Den”, el nuevo registro en vivo de Soundgarden.

Soundgarden – “Soundgarden: Live from the Artists Den”:

Spoon – “Everything Hits At Once: The Best Of Spoon”:

Violent Femmes – “Hotel Last Resort”

Kaiser Chiefs – “Duck”:

Of Monsters and Men – “Fever Dream”:

Mini Mansions – “Guy Walks Into a Bar…”:

Lykke Li – “still sad, still sexy”:

Cuco – “Para Mi”: