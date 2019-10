Lanzamientos en streaming del 25 de octubre

Se cumple una semana desde el estallido social que despertó a Chile tras años de desigualdad, y en estos momentos, el pueblo chileno sigue en las calles pidiendo que las autoridades dejen de hacer oídos sordos frente a todos los problemas. Si bien no hemos estado publicando contenido de manera habitual, todo con el objetivo de solidarizar con la ciudadanía, creemos que la música puede ser de mucha ayuda en tiempos tan difíciles como estos. En la selección de streamings de esta semana, llegan una enorme colección de nuevos discos como el regreso de Josh Homme y sus Desert Sessions, Neil Young and Crazy Horse, Cigarettes After Sex, Swans, Alcest, Ringo Starr, entre muchos otros. Esperamos que esta selección de música sea de ayuda para renovar energías y salir adelante.

Desert Sessions – “Volumes 11 & 12”:

Neil Young and Crazy Horse – “Colorado”:

Swans – “Leaving Meaning.”:

Alcest – “Spiritual Instinct”:

Cigarettes After Sex – “Cry”:

Sunn O))) – “Pyroclasts”:

Mayhem – “Daemon”:

Kanye West – “Jesus Is King”:

SOON…

Ringo Starr – “What’s My Name”:

Jinjer – “Macro”:

Mikal Cronin – “Seeker”:

Leprous – “Pitfalls”:

Rex Orange County – “Pony”:

Norma Jean – “All Hail”:

King Princess – “Cheap Queen”:

Stereophonics – “Kind”:

Airbourne – “Boneshaker”:

Anna of the North – “Dream Girl”:

Hawkwind – “All Aboard The Skylark”:

Bruce Springsteen – “Western Stars – Songs From the Film”

Various Artists – “The Needle Drop”:

The Casualties – “Until Death: Studio Sessions”:

Editors – “Black Gold: Best of Editors”: