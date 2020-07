Lanzamientos en streaming del 24 de julio

Luego de mucha espera, Bon Jovi finalmente confirma la llegada de su álbum “2020“, el cual luego de postergarse en mayo, será publicado el próximo 2 de octubre. Para anunciarlo, es que la banda ha compartido un nuevo track con “Do What You Can“, canción que tal como la estrenada hace un tiempo “American Reckoning“, no estaba incluida originalmente en el álbum, pero que ahora será parte de este nuevo trabajo de Jon Bon Jovi y compañía.

La canción toma situaciones actuales para su desarrollo, abordando la vida actual de los Estados Unidos con la pandemia del COVID-19, haciendo el paralelo con el single anterior que retrataba el clima social y político tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía. Cabe señalar que este álbum estará basado en el año electoral que se vive en Estados Unidos, por lo que obviamente tiene un carácter político acorde a los agitados tiempos del país norteamericano, e incluirá canciones como las ya conocidas “Limitless” y “Unbroken“, además de estas dos nuevas adiciones.

Escucha el single a continuación: