Lanzamientos en streaming del 22 de noviembre

Puede que Marilyn Manson esté un poco alejado de lo que hacía The Doors en su momento, pero qué bien le viene el cover de “The End” que el músico ha compartido durante esta jornada. Esta versión, que será parte de “The Stand“, cuenta con un video con visuales a cargo de Zev Deans, mientras que la portada es obra del propio Manson.

Revísalo a continuación: