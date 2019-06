Lanzamientos en streaming del 21 de junio

Como cada viernes, son muchos los nuevos lanzamientos que se toman las plataformas de streaming, trayendo música para todos los gustos. Esta semana, destacamos LPs como los nuevos trabajos de The Raconteurs, Hollywood Vampires, o Hot Chip, así como también la colección inédita de Prince, la segunda parte de “Quiet River Of Dust” a cargo del guitarrista de Arcade Fire, Richard Reed Parry, así como también el regreso discográfico de Titus Andronicus, el nuevo álbum de los nacionales Lefutray, y otras novedades que dejamos a continuación.

The Raconteurs – “Help Us Stranger”:

La banda comandada por Jack White y Brendan Benson regresa con su primer LP en 11 años, sucesor de “Consolers Of The Lonely” (2008), y con el cual se presentarán por primera vez en Chile este próximo 13 de noviembre en Coliseo Santiago.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL ÁLBUM

Hollywood Vampires – “Rise”:

El supergrupo formado por Alice Cooper, Joe Perry de Aerosmith y el actor Johnny Depp llega con “Rise“, placa que mezcla canciones originales con versiones a otros artistas, siendo el sucesor de su trabajo homónimo de 2015.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL ÁLBUM

Collective Soul – “Blood”:

Décimo álbum de estudio para el gran catálogo de la banda, transformándose de paso en el sucesor de “See What You Started By Continuing“, publicado en 2015.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL ÁLBUM

Prince – “Originals”:

Una nueva colección del fallecido Prince, que recopila grabaciones del músico en el periodo entre 1981 a 1991, conteniendo principalmente canciones que compuso para otros artistas.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL ÁLBUM

Hot Chip – “A Bath Full Of Ecstasy”:

Luego de publicar su álbum “Why Make Sense?” en 2015, Hot Chip regresa a las pistas con “A Bath Full Of Ecstasy“, su séptimo trabajo de estudio, con el que además serán parte de Fauna Primavera 2019 este próximo 9 de noviembre.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL ÁLBUM

Titus Andronicus – “An Obelisk”:

A solo un año de haber sacado su último álbum, Titus Andronicus llega con el sucesor de “A Productive Cough“, presentando 10 nuevas composiciones que ahondan en el estilo que profesa este proyecto.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL ÁLBUM

Two Door Cinema Club – “False Alarm”:

Tras un silencio de casi tres años, TDCC regresa en formato trío con su nuevo LP producido por Jacknife Lee. Este trabajo, es el sucesor de “Gameshow” (2016), siendo su cuarto disco de estudio.

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL ÁLBUM

Richard Reed Parry – “Quiet River Of Dust, Vol. 2: That Side Of The River”:

El guitarrista de Arcade Fire sigue explorando su veta solista con el sucesor de “Quiet River Of Dust, Vol. 1“, publicado en 2018, y con el cual se ganó una serie de críticas positivas.

Lefutray – “Human Delusions”:

El pasado 14 de junio se estrenó “Human Delusions“, el cuarto álbum de los nacionales Lefutray, siendo también el sucesor de su placa “Oath“, lanzada en 2015.