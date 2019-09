Lanzamientos en streaming del 20 de septiembre

Se acaba la semana y como cada viernes llegan los nuevos lanzamientos a las plataformas de streaming. En esta ocasión, la lista va encabezada por trabajos como el debut solista de Brittany Howard de Alabama Shakes, así como nuevas entregas discográficas de artistas como Liam Gallagher, Blink-182, y Keane. En la vereda del metal, los álbumes van para todos los gustos, desde el lado más complejo de Cult Of Luna, hasta la agresividad presente en bandas como As I Lay Dying o The Agonist. A ellos se suman nuevos trabajos de Mudhoney, Vivian Girls, M83, entre otros, que puedes revisar a continuación:

Liam Gallagher – “Why Me? Why Not”:

Blink-182 – “Nine”:

Brittany Howard – “Jaime”:

Cult Of Luna – “A Dawn To Fear”:

Keane – “Cause And Effect”:

As I Lay Dying – “Shaped By Fire”:

Vivian Girls – “Memory”:

The Agonist – “Orphans”:

Chastity Belt – “Chastity Belt”:

M83 – “DSVII”:

Shannon Wright – “Providence”:

Slash – “Living The Dream Tour”:

Mudhoney – “Morning In America”: