Lanzamientos en streaming del 18 de octubre

Llegan los nuevos lanzamientos de todos los viernes a las plataformas de streaming, estando encabezados esta semana por nuevos trabajos de Mark Lanegan, Foals, y Alter Bridge. A ellos se le suman una gran cantidad de álbumes para todos los gustos, pasando por el punk de Refused, las melodías experimentales de Battles y el disco que recientemente presentaron en Chile, así como también el álbum navideño de Rob Halford, el score para una obra de ballet que compuso Sufjan Stevens, entre otros. En la vereda de los lives, The Cure arremete con dos nuevos conciertos que celebran su historia, mientras que Jeff Rosenstock repasa su carrera con un extenso álbum en vivo. Finalmente, los nacionales Kuervos del Sur y su “Canto A Lo Brujo” destaca entre los lanzamientos chilenos de esta semana. Escucha todos estos discos a continuación:

Curaetion-25: From There to Here From Here to There”: