Lanzamientos en streaming del 17 de julio de 2020

Nuevo video de James Dean Bradfield para “The Boy From The Plantation“, canción incluida en su próximo larga duración, “Even In Exile“. El disco, que se inspira en la vida y obra de Víctor Jara, tendrá su lanzamiento el próximo 14 de agosto, siendo el segundo trabajo solista del también integrante de Manic Street Preachers.

Mira el video a continuación: