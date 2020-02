Lanzamientos en streaming del 14 de febrero

Hasta que llegó el esperado lanzamiento de “The Slow Rush“, cuarto LP de Tame Impala, que encabeza nuestra selección semanal de títulos disponibles en streaming. En esta ocasión, además de lo nuevo del proyecto a cargo de Kevin Parker, también tenemos nuevos discos de bandas como Suicide Silence, The Men, Anvil, Pendragon, y mucho más, mientras que en la vereda de los EP tenemos novedades de Le Butcherettes y de Ihsahn. Como bonus adicional, Ryuichi Sakamoto y el soundtrack para “The Staggering Girl“. Revisa a continuación los títulos disponibles:

Tame Impala – “The Slow Rush”:

Suicide Silence – “Become The Hunter”:

The Men – “Mercy”:

Anvil – “Legal At Last”:

Huey Lewis & The News – “Weather”:

Hollywood Undead – “New Empire, Vol. 1”:

Shadow Show – “Silhouettes”:

Beach Bunny – “Honeymoon”:

$uicideboy$ – “STOP STARING AT THE SHADOWS”:

Ryuichi Sakamoto – “The Staggering Girl (Original Motion Picture Soundtrack)”:

Le Butcherettes – “DON’T BLEED”:

Ihsahn – “Telemark”: