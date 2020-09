Lanzamientos en streaming del 11 de septiembre

Tras publicar su gran álbum “Songs Of Praise” en 2018, la banda británica Shame está de regreso con un nuevo sencillo, el primero desde aquella época. Se trata de “Alphabet“, canción que además cuenta con un videoclip que puedes revisar más abajo, y que viene a mostrar la nueva faceta de la banda con un futuro nuevo álbum en el horizonte.

Como referencia para quienes no estén familiarizados con el conjunto, su primer disco ocupó la posición número 4 en nuestra lista de Mejores Discos 2018, siendo superado solamente por álbumes como “Twin Fantasy (Mirror To Mirror)” de Car Seat Headrest, “God’s Favorite Customer” de Father John Misty, y el mejor de aquel periodo, “Joy As An Act Of Resistance.” de IDLES.

Revisa el nuevo single a continuación: