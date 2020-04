Lanzamientos en streaming del 10 de abril

Llega una nueva semana de lanzamientos en streaming, esta vez encabezada por uno de los hitos discográficos de este 2020: “The New Abnormal“, el esperado primer álbum de The Strokes en 7 años, el cual es acompañado de nuevos trabajos de artistas como Nightwish, Laura Marling, The Dream Syndicate, Joe Satriani, Sparta, Brant Bjork, entre muchos otros. En el caso de los descubrimientos, en esta selección se pueden encontrar también interesantes proyectos un poco menos conocidos como lo son Hamilton Leithauser, ADULT., Flat Worms, Azusa, Rotting Out, que puedes escuchar a continuación:

The Strokes – “The New Abnormal”:

Nightwish – “HUMAN. :II: NATURE.”:

Laura Marling – “Song For Our Daughter”:

Sparta – “Trust The River”:

The Dream Syndicate – “The Universe Inside”:

Brant Bjork – “Brant Bjork”:

SPOTIFY SOON…

APPLE MUSIC SOON…

Joe Satriani – “Shapeshifting”:

Spell – “Opulent Decay”:

Laurel Halo – “Possessed”:

The Buttertones – “Jazzhound”:

Hamilton Leithauser – “The Loves of Your Life“:

ADULT. – “Perception is/as/of Deception”:

Flat Worms – “Antarctica”:

Local H – “Lifers”:

Midwife – “Forever”:

Pokey LaFarge – “Rock Bottom Rhapsody”:

Jackie Lynn – “Jacqueline”:

Wolfheart – “Wolves of Karelia”:

The Kundalini Genie – “11:11”:

SPOTIFY SOON…

Azusa – “Loop of Yesterdays”:

Rotting Out – “Ronin”:

Stay Inside – “Viewing”: