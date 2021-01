Lanzamientos en streaming del 1 de enero

Comienza el año con novedades de Foo Fighters, ya que la banda le da la bienvenida a 2021 con una nueva canción. Se trata de “No Son Of Mine“, otro adelanto de lo que será su álbum “Medicine At Midnight“, que llegará el próximo 5 de febrero y que contará con canciones como la ya estrenada “Shame Shame“, y otras.

El sucesor de “Concrete And Gold” de 2017, venía siendo tanteado hace mucho tiempo, lo que se confirmó con la presentación del conjunto en “Saturday Night Live” hace unos meses, donde además del primer sencillo, entregaron una interpretación de “Times Like These”.

Escucha el nuevo track a continuación: