Lamb Of God estrena canción junto a Chuck Billy: “Routes”

La cuarentena ha servido no solo para que las bandas compartan material o estrenen sesiones “a distancia”, sino que también para reversionar alguno de sus tracks dándoles una nueva lectura. Este es el caso de Korn con su canción “Can You Hear Me“, presente en “The Nothing“, su más reciente trabajo de estudio, el cual ahora tiene una versión acústica para el deleite de sus fanáticos.

Según comentó la propia banda, esta versión surgió luego de un intercambio de ideas entre los integrantes, con el concepto surgiendo luego de recordar una ocasión en la que el productor Rick Rubin comentara que “Can You Hear Me” es “una buena canción para trasladarla al formato acústico”.

Escucha esta nueva versión del track acá: