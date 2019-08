Lagwagon anuncia su regreso discográfico con una nueva canción: “Bubble”

En mayo tuvimos sorpresiva nueva música de Idles, ya que el conjunto oriundo de Bristol publicó la canción “Mercedes Marxist“, su de 2019, aunque sin entregar detalles sobre un posible nuevo lanzamiento. Pese a que todavía sigue la duda en torno a si tendremos al esperado sucesor del aclamado “Joy As An Act Of Resistance” (2018), destacado en el primer puesto de nuestra lista Mejores Discos del Año, en el futuro próximo, la banda estrenó otro track.

Se trata de “I Dream Guillotine“, canción que fue puesta como b-side de la publicada anteriormente en una edición especial en vinilo de 7″, la cual está disponible a partir de hoy. Además, el conjunto también estrenó un video para “Mercedes Marxist”, el que puedes revisar al final de esta noticia.

Revisa el nuevo single a continuación:

Video de “Mercedes Marxist”: