De La Soul se presentará por primera vez en Chile

Un nuevo debut se producirá en nuestro país durante la temporada 2018, el de una banda clave para el desarrollo del hip hop, hablamos, claro, de De La Soul. El grupo norteamericano llegará por primera vez a Chile para presentarse el 25 de marzo en Coliseo Santiago (Nataniel Cox 59).

Con más de 30 años de trayectoria y 9 discos a su haber, el trío neoyorquino se convirtió rápidamente en sus inicios en un nombre determinante para el rap noventero. Esto, por la combinación de sonidos que siempre hubo en su propuesta, desde un comienzo apostando por el elemento experimental mezclado con el género mencionado.

Los dos primeros álbumes de la banda, “3 Feet High And Rising” (1989) y “De La Soul Is Dead” (1991), son trabajos que se consideran impulsores fundamentales para toda la movida del hip hop a fines del siglo pasado. Su último LP, “And The Anonymous Nobody…“, se publicó en 2016 recibiendo críticas bastante positivas.

Las entradas para el show estarán disponibles a partir del jueves 21 de diciembre (12:00 Hrs.) mediante sistema Puntoticket con los siguientes valores: