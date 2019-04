La Cumbre 2019 cambia nuevamente de fecha

Esta semana pudimos conocer lo que fue la primera fotografía de un agujero negro, y ahora, fanáticos del fallecido Chris Cornell piden rendirle homenaje al músico, bautizando dicho descubrimiento en su nombre. La petición está actualmente vigente en el sitio Change.org, donde ya han firmado miles de personas.

“‘Black Hole Sun‘, compuesta por Chris Cornell, es sin lugar a dudas una de las composiciones más reconocidas de Soundgarden, y uno de los himnos más grandes de los 90’s. Por esta razón, y el impacto que Chris Cornell tuvo en la música y en la vida de tantas personas, le pedimos a la NASA, el Event Horizon Telescope Collaboration y a todos los astrónomos y científicos involucrados en este descubrimiento, en bautizar este agujero negro en honor a Chris Cornell. Sería algo surreal y una maravillosa forma de honrar su vide y contribución a la música”, relata el comunicado en el sitio.

Por supuesto, la petición fue replicada por Vicky Cornell, viuda del artistas, tal como se puede apreciar en los siguientes tweets:

This is amazing! Please join us and make this happen for @chriscornell!

There Is a Petition to Name the Black Hole After Soundgarden’s Chris Cornell https://t.co/3zDoAHuO9d @Loudwire #chriscornell #LegendsNeverDie

— Vicky Cornell (@vickycornell) April 12, 2019