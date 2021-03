La Ciencia Simple estrenará su registro audiovisual “Transiente” vía streaming

El proyecto Man On Man integrado por Roddy Bottum de Faith No More y su novio Joey Holman, da a conocer el cuarto sencillo de su próximo álbum con “Stohner”, el cual está acompañado de un video que puedes ver más abajo. Esta canción se integra a “Daddy”, “Baby, You’re My Everything” y “1983” como parte de lo que será el debut del proyecto.

El debut homónimo de Bottum y Holman estará disponible desde el próximo 7 de mayo, concretando así la primera aventura discográfica de este proyecto con el que buscan darle visibilidad a un mundo homosexual más “maduro”, y no tanto en la vereda juvenil y enfocada en la estética, como se suele visibilizar popularmente.

A continuación, te dejamos la canción: