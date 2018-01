Yo La Tengo anuncia nuevo disco y publica cuatro adelantos

Los norteamericanos de Yo La Tengo, banda tremendamente icónica para todo el movimiento indie y alternativo desde finales de los ochenta, acaba de anunciar su regreso discográfico, esto, a tres años de haber publicado su último LP, “Stuff Like That There” (2015).

La vuelta del grupo se va a producir el próximo 16 de marzo a través de “There’s a Riot Going On“, trabajo que se convertirá nada menos que en el décimo quinto álbum de su carrera. La producción incluirá la generosa suma de 15 temas, y tanto su portada como track listing ya fueron revelados. Revisa este material más abajo.

Sin embargo, lo anterior está lejos de ser todo, porque los de Nueva Jersey acompañaron el anuncio con música; mucha música. Los cuatro primeros singles del registro, “You Are Here“, “Shades Of Blue“, “She May, She Might” y “Out Of The Pool“, ya están disponibles y los puedes escuchar a continuación:

Track listing “There’s a Riot Going On”: