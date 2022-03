Kuervos del Sur hará show de larga duración en Sala Metrónomo

Fue en 2016 cuando The Jon Spencer Blues Explosion entró en una pausa indefinida de sus actividades, pero ahora se supo que ese periodo no tiene mucha vuelta atrás. Esto, porque a través de una entrevista el músico Jon Spencer ha confirmado que la banda se separó, agregando que no tiene planes para reunirla. Cabe señalar que el músico venía tanteando dicha separación desde 2018, cuando se le preguntó por el futuro de la banda y solamente dijo que no hubo un final oficial, pero que era poco probable que la historia del trío continuara.

Recordemos que la banda fue formada en 1991 por Spencer junto al guitarrista Judah Bauer y el baterista Russell Simins, con quienes lograron éxito gracias a su mezcla de blues, rock, punk y soul, lo que derivó en nueve larga duración durante su carrera, siendo el más reciente “Freedom Tower – No Wave Dance Party 2015“, publicado hace siete años.