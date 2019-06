Korn estrena canción y anuncia nuevo disco: “The Nothing”

Ya está todo listo para el regreso discográfico de Korn, el que se materializará el próximo 13 de septiembre a través de Roadrunner y Elektra Records. El sucesor de su LP “The Serenity Of Suffering“, llevará por nombre “The Nothing“, contando con producción de Nick Raskulinecz para las 13 nuevas canciones que el conjunto estrenará en este disco.

Además, el conjunto estrenó “You’ll Never Find Me“, el primer adelanto de este trabajo, el cual puedes revisar a continuación junto con todos los detalles relacionados a este próximo lanzamiento.

Tracklist de “The Nothing”: