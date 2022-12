KISS, Scorpions, Deep Purple, Helloween y Skid Row regresan a Chile en nuevo festival

Los fans del rock están de fiesta con el anuncio de un nuevo mega festival en nuestro país. Esto, porque el próximo 30 de abril se realizará en el Estadio Santa Laura el Masters Of Rock, evento que reunirá a KISS, Scorpions, Deep Purple, Helloween y Skid Row, todas agrupaciones que regresan a Chile para encontrarse con los cientos de fanáticos que tienen en nuestro país, así como también para ser presenciadas por las nuevas generaciones.

La venta de entradas comenzará el viernes 16 de diciembre a las 11:00 horas a través de PuntoTicket, único medio oficial para su adquisición, con un 20% de descuento -con todo medio de pago- por 48 horas o hasta agotar el stock de preventa.

Como parte de esta reunión de monstruos del rock, llegará a Chile la banda neoyorquina Kiss, que cuenta con 50 años de exitosa trayectoria, a través de la cual se han convertido en uno de los íconos del rock a nivel mundial. Tanto su extravagante estilo, como su poderosa propuesta musical, han elevado a la banda y sus canciones a la cima de los rankings y listas más importantes en los cinco continentes.

Después de cinco años, los maestros del rock, Deep Purple, vuelven a Chile para presentar parte de su trascendental cancionero. La agrupación británica, catalogada como una de las precursoras del hard rock y el heavy metal, cuenta con más de 50 años de historia con singles que se han vuelto himnos para sus millones de seguidores en todo el mundo. En 2022, Deep Purple presentó los álbumes “Extras: The Now What?! B-Sides and Bonus Songs” y “Extras: The Infinite B-Sides and Bonus Songs”.