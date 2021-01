Kings Of Leon estrena dos canciones y anuncia nuevo disco: “When You See Yourself”

Tras cinco años sin nueva música, la banda Kings Of Leon vuelve a sonar con el anuncio de su octavo álbum llamado “When You See Yourself”, pero eso no es todo, ya que la agrupación liberó dos tracks de este nuevo trabajo, los cuales son “The Bandit” y “100,000 People”, que puedes escuchar más abajo.

El cuarteto alertó a sus seguidores de este nuevo larga duración enviando poleras de manera sorpresiva, en las que se encontraban los detalles de este estreno, el cual fue producido por Markus Dravs y que será publicado a través del sello RCA Records el próximo 5 de marzo.

A continuación te dejamos con los detalles del tracklist, portada y primeros adelantos del álbum.

Tracklist de “When You See Yourself”: