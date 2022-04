Kings Of Convenience regresa a Chile en noviembre

Un nuevo show se suma a la cartelera nacional, ya que se acaba de confirmar el regreso de Kings Of Convenience a Chile para el próximo 25 de noviembre, cuando el conjunto se presente en el Teatro Caupolicán. Esta visita estará enmarcada bajo la gira de promoción de “Peace Or Love” (2021), reciente larga duración de Erlend Øye y Eirik Glambeck Boe, el que fue grabado a través de cinco ciudades durante 5 años.

El dúo conformado por Erlend Øye y Eirik Glambeck Boe, por estos días se encuentran con una apretada agenda de presentaciones por toda Europa, en este show también darán un recorrido por sus tres anteriores álbumes: “Quit Is The New Loud”, “Riot on an Empty Street” y “Declaration of Dependence”.

“Peace Or Love” que los lleva nuevamente a reunirse tanto en el estudio como en presentaciones en vivo, es el sonido de dos viejos amigos que exploran la última fase de sus vidas juntos y encuentran nuevas formas de capturar esa magia elusiva. El LP suena tan fresco como la primavera: 11 canciones sobre la vida y el amor con la fascinante belleza, pureza y claridad emocional que todo seguidor esperaría de Kings of Convenience.

Esta visita de KOC que se materializará a fines de este 2022 en Santiago, tendrá dos números nacionales a cargo de abrir la Jornada: Diego Lorenzini & Niña Tormenta. Además el espectáculo se dará en el marco del debut de NVNM (Ni Vivo Ni Muerto), nueva productora que nace con el fin de renovar la identidad e imagen de Fauna Prod, y especializarse en los artistas mas alternativos que traerán a Chile.

Las entradas estarán disponibles desde este jueves 21 de abril a partir del mediodía vía Punto Ticket, con precios que informaremos una vez que inicie la venta.