King Gizzard & The Lizard Wizard anuncia nuevo álbum de estudio: “Infest The Rats’ Nest”

Increíble, pero cierto, poco tiempo después de haber publicado el tremendo “Fishing For Fishies“, King Gizzard & The Lizard Wizard regresa con un nuevo álbum de estudio, “Infest The Rats’ Nest“, que estará disponible desde el próximo 16 de agosto a través de Flightless y ATO Records. Dicho trabajo, incluirá los últimos dos singles que la banda estrenó de manera individual, por lo que el sonido general del álbum será de carácter más pesado, tal como se apreció en dichos tracks.

Estas son las canciones “Planet B” y “Self-Immolate“, las que a pesar de haber sido lanzadas casi en paralelo con su último LP, finalmente no terminaron siendo parte de este. Estaremos atentos sobre nuevos detalles en torno a este disco, pero mientras tanto, te dejamos con los dos primeros adelantos a continuación.