King Gizzard & The Lizard Wizard anuncia nuevo álbum de estudio: “Butterfly 3000”

No queda duda de que King Gizzard & The Lizard Wizard no para, ya que la banda acaba de anunciar que publicará un nuevo álbum este año titulado “Butterfly 3000“, que llegará el próximo 11 de junio. Así lo comunicó el conjunto australiano a través de un posteo en sus redes sociales, donde agregaron que este LP no tendrá singles como anticipo, solo prometiendo que será muy “melódico y psicodélico”.

Recordemos que la banda publicó el disco “L.W.” en febrero de este año, mientras que en noviembre de 2020 hizo lo mismo con “K.G.“.

Acá el anuncio de la banda: