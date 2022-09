King Gizzard & The Lizard Wizard anuncia el lanzamiento de tres nuevos álbumes

No queda duda de que una de las bandas más prolíficas musicalmente hablando es King Gizzard & The Lizard Wizard, por lo que no es de extrañar que la banda haya anunciado el lanzamiento de tres nuevos álbumes para el próximo mes. Esto, porque el conjunto australiano publicará “Ice, Death, Planets, Lungs, Mushrooms And Lava” el próximo 7 de octubre, mientras que el día 12 del mismo mes lo hará con “Laminated Denim“, seguido de “Changes” el día 28 de octubre.

Cabe señalar que la banda ya había publicado este año los discos “Omnium Gatherum” y el exclusivo para vinilo “Made In Timeland“, por lo que completará este año con cinco larga duración más en su extenso catálogo. El primero de ellos es descrito por la banda como un experimento de siete días en el estudio, construyéndose principalmente en torno a jams, mientras que el segundo es una especie de acompañamiento a “Made In Timeland“, ya que tiene solamente dos tracks de larga duración en un tono similar a dicho trabajo.

Finalmente, el tercero de los nuevos discos fue desarrollado originalmente en 2017, año en donde también publicaron cinco álbumes de estudio, pero que sintieron que no funcionaba del todo, siendo abandonado. Ahora, la banda retomó el trabajo del LP y cerrará su serie de lanzamientos de 2022. Finalmente, la agrupación liderada por Stu Mackenzie presentó un primer adelanto de estos discos con la canción “Ice V“, que forma parte de “Ice, Death, Planets, Lungs, Mushrooms And Lava“, y cuyo videoclip puedes ver al final de esta nota.

A continuación te dejamos con el tracklist y portada para cada lanzamiento.

Tracklist de “Ice, Death, Planets, Lungs, Mushrooms And Lava”:

Mycelium Ice V Magma Lava Hell’s Itch Iron Lung Gliese 710

Tracklist de “Laminated Denim”:

The Land Before Timeland Hypertension

Tracklist de “Changes”: