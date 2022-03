King Gizzard & The Lizard Wizard anuncia detalles de su próximo LP y estrena single: “Magenta Mountain”

El próximo 5 de mayo, a través del sello Virgin, llegará el nuevo álbum de Warpaint: “Radiate Like This“. Para adelantarlo es que la banda liderada por Stella Mozgawa ha estrenado otro adelanto con la canción “Stevie“, que puedes escuchar más abajo, y que se suma a la ya conocida “Champion“, encargada también de abrir este próximo disco.

Recordemos que han pasado seis años desde que el cuarteto publicó el álbum “Heads Up” (2016), habiendo entregado solo música nueva mediante instancias como la canción “Lilys” para la serie “Euphoria” de HBO, además de su participación en el álbum de covers que tributó a Gang Of Four.