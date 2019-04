King Crimson publicará todo su catálogo en plataformas de streaming

Este año, King Crimson está celebrando sus 50 años de carrera, y sin duda lo está haciendo a lo grande, ya que sumado a la completa gira mundial que realizarán próximamente, la que incluye dos shows en Santiago prácticamente agotados, la banda también estará haciendo una serie de relanzamientos de su catálogo.

Sumado a lo anterior, ahora se acaba de confirmar algo que muchos esperaban: su llegada a las plataformas de streaming, por lo que es cosa de tiempo para que tengamos la discografía completa de la banda en los distintos servicios. Dichos trabajos comenzarán a aparecer en streaming durante el mes de mayo, con la llegada de sus 13 LPs de estudio el día 10 de junio, misma fecha en que comenzará su gira mundial.

Por supuesto, acá se incluirán sus discos desde “In the Court Of The Crimson King” (1969) hasta “The Power To Believe” (2003). En el intermedio, el conjunto ha ido publicando distintos b sides y versiones en vivo de diferentes canciones.