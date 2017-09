King Crimson publicará box set de 27 discos con material inédito

Si ayer te contábamos sobre la reconciliación de Robert Fripp y Adrian Belew, hoy día tenemos más novedades relacionadas con King Crimson. Y es que la legendaria banda británica acaba de anunciar la edición de un nuevo box set con nada menos que 27 discos incluidos.

La colección se concentrará en los primeros años del grupo en los setenta, es decir, posterior al lanzamiento de “In The Court Of The Crimson King” (1969) y previo a la salida de “Red” (1974) y a la integración de Belew y Tony Levin. De la época, se incluirán su tres álbumes de estudio remasterizados, “In The Wake Of Poseidon” (1970), “Lizard” (1970) e “Islands” (1971), además de toneladas de material en vivo que incorporan, por ejemplo, una versión expandida de “Earthbound” (1972), 6 discos con conciertos de la era de “Islands” en Alemania y el Reino Unido, más 9 discos de registros en directo en Estados Unidos (muchos nunca antes lanzados).

Aparte de lo último, la producción tendrá 4 discos en Blu-Ray y 2 en Dvd con imágenes en vivo de presentaciones de este tiempo. Por supuesto, también se incluirá gran cantidad de material gráfico. Puedes pre ordenar el box set y revisar más detalles del mismo AQUÍ.

La publicación oficial llevará por nombre “King Crimson – Sailors’ Tales (1970 – 1972)” y tendrá lugar el próximo 3 de noviembre. Te dejamos con su portada a continuación: