King Crimson lanza trailer de su nuevo documental

El director Toby Amies ha estado trabajando durante los últimos años en un documental de la icónica banda King Crimson, lanzando hoy su primer adelanto. Hablamos de “In The Court Of The Crimson King”, película que inició su rodaje cuando el álbum debut de la banda cumplía 50 años.

“Lo que comenzó como un documental tradicional sobre la legendaria banda King Crimson cuando cumplía 50 años, mutó en una exploración del tiempo, la muerte, la familia y el poder trascendente de la música para cambiar vidas, pero con bromas“, cuenta la descripción oficial del documental. El estreno mundial será en el festival de cine SXSW 2022 en marzo próximo. Mira el trailer de “In The Court Of The Crimson King” a continuación: