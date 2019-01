King Crimson anuncia gira mundial y lanzamientos para celebrar sus 50 años

Increíblemente, King Crimson acaba de cumplir 50 años de trayectoria, por lo que la banda anunció una serie de actividades para conmemorar tan importante acontecimiento. Lo primero, y más importante, será una gira mundial de 50 conciertos en tres continentes, donde la banda estará repasando lo más destacado de su catálogo y reviviendo una historia que los ha alzado como uno de los nombres claves dentro del rock progresivo.

Sumado a eso, la agrupación tendrá una serie de lanzamientos, partiendo en febrero con “King Crimson 1972 – 1974“, box set que recopilará seis LPs de dicha época. Luego, en mayo, vendrá “Heaven And Earth“, que estará disponible en formato multidisco, es decir: CD, DVD, y Bluray, recopilando el periodo 1990-2008, y reeditando todos los álbumes de la banda en formato de audio multicanal 5.1.

En octubre, en tanto, se publicará un completo set con grabaciones inéditas de 1969, las que estarán disponibles en todos los formatos posibles, desde Bluray, hasta vinilo. Álbumes como “Larks’ Tongues in Aspic“, “Red“, “Starless And Bible Black“, “USA“, entre otros, también tendrán sus ediciones en vinilos de lujo. Mientras tanto, “In the Court of the Crimson King” (1969), su álbum debut y quizás trabajo más emblemático, tendrá su propia edición de lujo en octubre con material adicional, demos, descartes, entre otras cosas.

Para finalizar, se viene un documental titulado “Cosmic F*Kc: The King Crimson Documentary“, dirigido por Toby Amies, con material y entrevistas exclusivas de la banda, acompañado de un soundtrack. Sumado a eso, está el proyecto “KC 50“, donde cada semana se irá publicando un track nuevo, o versión alternativa, o demo, en las plataformas de streaming, y que vendrá acompañado por un comentario de David Singleton, manager y productor del grupo.