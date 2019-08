Kim Gordon anuncia los detalles de su primer álbum solista

Ha pasado mucho tiempo desde que Sonic Youth puso una pausa a su historia, por lo que sus integrantes se envolvieron en diferentes proyectos. Curiosamente, Kim Gordon era la única que se había incorporado solamente en bandas, solamente publicando un single como solista (“Murdered Out“). Ahora, la ex frontwoman de la banda acaba de anunciar los detalles de “No Home Record“, su primer LP en solitario.

Dicho trabajo verá la luz el próximo 11 de octubre a través de Matador Records, contando con un total de 9 composiciones de la artista.

Tracklist de “No Home Record”: