Katatonia estrena single y anuncia “Sky Void Of Stars”, su nuevo álbum

Philip Selway continúa expandiendo su carrera solista. Esto, porque el baterista de Radiohead ha anunciado el lanzamiento de “Strange Dance“, su tercer larga duración en solitario, que llegará el próximo 24 de febrero a través de Bella Union. Adicionalmente, el músico presentó el primer single de este trabajo con la canción “Check For Signs Of Life“, que puedes escuchar al final de esta nota.

Este es el primer álbum de material solista de Selway en ocho años, sucesor de “Weatherhouse” de 2014, ya que lo último que publicó fue la banda sonora de “Let Me Go” en 2017, que no cuenta con un LP de su discografía en solitario. Entre los colaboradores del álbum está la productora Daphne Oram, Hannah Peel, Adrian Utley, Quinta, Marta Salogni, Valentina Magaletti, y Laura Moody.

A continuación te dejamos el tracklist, portada y primer adelanto del álbum.

Tracklist de “Strange Dance”: