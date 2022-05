Kasabian estrena canción y anuncia nuevo disco: “The Alchemist’s Euphoria”

El último periodo para Kasabian ha sido más que convulsionado, luego de que la banda se enfrentara a la salida de su vocalista Tom Meighan en medio de una demanda por violencia contra su esposa y un engorroso proceso legal de por medio. Fue así como la agrupación se mantuvo con vida mediante el guitarrista Serge Pizzorno como nuevo frontman y vocalista, lanzando el single “ALYGATYR” en el proceso y anticipando que se vendría inminentemente algo más en el futuro.

La banda cumple esa palabra y hoy estrena la canción “SCRIPTVRE”, nuevo adelanto de que lo será el álbum “The Alchemist’s Euphoria” y que será publicado el próximo 5 de agosto. El LP está producido por el propio Serge en conjunto con Fraser T Smith, reconocido por su trabajo junto a Stormzy, Adele y Sam Smith, siendo grabado por la banda que ahora consiste en el guitarrista y vocalista junto al bajista Chris Edwards, el baterista Ian Matthews y el guitarrista Tim Carter.

Lo último en materia discográfica de la banda fue el disco “For Crying Out Loud” de 2017, mientras que Pizzorno debutó su proyecto solista The S.L.P. con un excelente disco homónimo en 2019. De momento la banda solamente reveló este segundo adelanto y la portada del disco, quedando pendiente el tracklist de la placa, que se dará a conocer próximamente.

Mientras tanto, escucha el nuevo single: