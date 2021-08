Kamasi Washington publica cover de “My Friend Of Misery” de Metallica

Uno de los lanzamientos que más expectación ha generado este año es “The Metallica Blacklist“, colección de covers donde artistas como Weezer, OFF!, St. Vincent, J Balvin, IDLES, entre muchos otros, versionan tracks presentes en el clásico “The Black Album” (1991) de Metallica. Entre los adelantos del disco, hoy es el turno de conocer la versión que Kamasi Washington grabó de “My Friend Of Misery“, la que muy en el estilo del saxofonista, lleva la composición hasta terrenos insospechados con su jazz astral.

Todo un logro transformar la canción en algo completamente diferente, con la cantante Patrice Quinn apoderándose del micrófono para ser acompañada por el pianista Cameron Graves a cargo de los solos de Kirk Hammet, y el propio Washington haciendo lo suyo con este renovado track. Pese a que ya se han conocido varios tracks, tendremos que esperar hasta el próximo 10 de septiembre para escuchar todas las canciones.

Mientras tanto, acá puedes escuchar el cover: