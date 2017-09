Julian Casablancas + The Voidz realizó su primer show en dos años y estrenó cinco nuevas canciones

martes, 26 de septiembre de 2017 | 10:48 am | No hay comentarios

Mientras esperamos por el regreso de Julian Casablancas + The Voidz a nuestro país, fijado para el próximo 14 de octubre en la Cúpula Multiespacio (ex Teatro La Cúpula), la banda realizó su primer show en vivo luego de dos años alejada de los escenarios.

El concierto se dio de manera secreta anoche en Los Angeles con un show a cargo de un grupo llamado “Youtube Comments”, el que finalmente resultó ser el cantante de The Strokes y compañía. Aprovechando el momento, la agrupación tocó 5 temas nuevos: “Wink“, “We’re Where We Were“, “Aliennation“, “Coul As A Ghoul” y “Lazy Boy“.

Puedes ver un registro con lo anterior aquí: