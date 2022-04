Journey estrena canción y anuncia nuevo disco: “Freedom”

Luego de retomar su actividad hace un tiempo, Journey anuncia el lanzamiento de un nuevo álbum de estudio. La banda publicará “Freedom“, primer larga duración de material original en 11 años, el próximo 8 de julio a través del sello BMG, contando con un total de 15 canciones de las que hoy tenemos un adelanto mediante el single “You Got The Best Of Me“, que puedes escuchar al final de esta nota.

Tracklist de “Freedom”: