Josh Homme publicará dos nuevos volúmenes de “The Desert Sessions”

Un fuerte rumor comenzó a surgir hace un tiempo, el que indicaba que Josh Homme se preparaba a lanzar una nueva edición de su proyecto “The Desert Sessions“. Ahora, tal parece que dicho lanzamiento es una realidad, ya que mediante una publicación realizada en The New York Times, se dio a conocer que el músico publicará los volúmenes 11 y 12 de la mencionada serie, los cuales verán la luz el mes de octubre a través de Matador Records.

Dichos trabajos contarán con una selecta lista de colaboradores a través de ocho tracks en total, entre los que se incluye gente como Les Claypool, Billy Gibbons de ZZ Top (quien aseguró haber grabado con el músico), Jake Shears de Scissor Sisters, Stella Mozgawa de Warpaint, entre otros. Cabe destacar, que este será el primer lanzamiento de este tipo en 16 años, convirtiéndose en sucesor de “Volume 10: I Heart Disco“, publicado en 2003.

Estaremos atentos sobre mayores novedades al respecto.