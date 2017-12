Josh Homme pateó a fotógrafa durante concierto y luego se disculpó

El sábado recién pasado se transformó en un día de furia para Josh Homme. Y es que durante el concierto que Queens Of The Stone Age ofrecía en Los Angeles, el músico norteamericano pateó la cámara de una fotógrafa llamada Chelsea Lauren, quien posteriormente debió ser atendida en un centro médico porque el aparato le pegó en la cara.

De acuerdo al video que puedes revisar más abajo, no existe ninguna razón para que el cantante hubiera reaccionado de esa manera; la profesional sólo estaba captando imágenes del show cuando Homme golpeó su instrumento de trabajo.

Luego del incidente, Lauren declaró sobre la situación: “Josh se estaba acercando y yo estaba muy entusiasmada, nunca había fotografiado a Queens Of The Stone Age, estaba muy motivida. Lo vi venir mientras estaba haciendo tomas. Lo siguiente que recuerdo es que su pie golpea mi cámara, y mi cámara golpea mi cara, realmente fuerte. Me miró fijamente, balanceó su pierna hacia atrás con fuerza y me dio una patada en la cara. Él continuó actuando, yo me sobresalté, como que dejé de mirarlo, y simplemente caí y me agarraba la cara porque me dolía mucho“.

El concierto avanzaba, y el comportamiento de Homme siguió siendo errático. El compositor sacó un cuchillo y se cortó intencionalmente la frente, trató de “retardados” a los asistentes del show, incitó al público a que lo abuchearan, y sobre los headliners del mismo evento, Muse, dijo: “¡Fuck Muse!“.

A través de las redes sociales de QOTSA, Homme publicó una declaración ofreciendo disculpas a Lauren: “Anoche, mientras me sentía perdido en la presentación, pateé varias varias luces y equipamiento del escenario. Hoy me di cuenta que esto incluyó la cámara de la fotógrafa, Chelsea Lauren. No fue mi intención que esto ocurriera, y estoy muy apenado. Nunca le haría daño intencionalmente a alguien que estuviera trabajando o que asistiera a alguno de nuestros shows. Espero que Chelsea acepte mis sinceras disculpas“.

En las últimas horas, nuevamente mediante loas redes de QOTSA, el músico publicó un video ofreciendo disculpas por segunda vez, esta vez, de una forma que pareció mu.cho más sincera: “(…) no tengo ninguna excusa o razón para justificar lo que hice, fui un completo bastardo. Realmente lo lamento, espero que estés bien. He cometido muchos errores en mi vida, y el de anoche definitivamente fue uno de ellos“, “(…) quiero ser un buen hombre, pero ayer definitivamente fallé“.

Thanks to Josh Homme @queensofthestoneage I now get to spend my night in the ER. Seriously, WHO DOES THAT?!? #joshhomme #queensofthestoneage #qotsa #qotsafamily #concertphotography #musicphotographer Una publicación compartida de Chelsea Lauren (@chelsealaurenla) el 9 de Dic de 2017 a la(s) 11:38 PST